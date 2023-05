Benefícios do SNAP: Imigrantes ilegais podem receber vale-refeição?

vocêOs imigrantes indocumentados enfrentam uma batalha difícil enquanto estão nos Estados Unidos, pois estão desprotegidos e até mesmo em perigo em certos estados como o Texas, no entanto, existem outros estados que têm uma abordagem mais humanitária da realidade dos EUA.

Food Stamps para maiores de 55 anos

Indivíduos e famílias indocumentados estão no país às vezes há décadas e não foram capazes de se mover pelas obscuras leis de imigração que estão sempre mudando e, especificamente, aqueles com mais de 50 anos estão chegando a uma situação terrível.

Em califórniahouve um novo plano orçamentário em que alguns migrantes indocumentados com mais de 55 anos podem se qualificar para receber vale-refeição;

Os legisladores do estado estão pensando em tornar os cupons de alimentação mais disponíveis, pois planejam expandir o programa SNAP por mais dois anos se a legislação for aprovada, estima-se que mais de dois milhões de indivíduos indocumentados podem se qualificar para receber vale-refeição.

Posso ser deportado se solicitar o SNAP?

Ser elegível para o SNAP e receber os benefícios do vale-refeição SNAP programa não afeta o status ou processo de imigração do indivíduo.

Para ajudar nesse processo, existem agências locais do SNAP no estado da Califórnia, e não há problema se você não tiver um green card ou se você estiver em algum processo de migração.

Embora sabendo disso pedir vale-refeição não afeta seu status legalé importante que você conheça os requisitos exatos para saber se de fato se qualifica para o benefício do vale-refeição.

A elegibilidade depende de muitas coisas, incluindo idade, status de deficiência, idade e outras coisas, certifique-se de verificar as informações necessárias no Site oficial do SNAP.