Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) é um programa federal que oferece assistência nutricional a famílias e indivíduos de baixa renda.

Em Texaso programa é administrado pelo Comissão de Saúde e Serviços Humanos (HHSC)que determina a elegibilidade e distribui os benefícios.

De acordo com Site do HHSCas famílias elegíveis podem receber até $ 234 por mês nos benefícios do SNAP, dependendo de sua renda, despesas e tamanho da família. O benefício máximo para uma única pessoa é $ 204 por mêsenquanto o benefício máximo para uma família de quatro pessoas é $ 782 por mês.

Para se qualificar para Benefícios do SNAP no Texas, as famílias devem atender a certos limites de renda e ativos. Por exemplo, uma família de quatro pessoas deve ter uma renda mensal bruta de no máximo $ 3.187 para ter direito aos benefícios. Os bens da família, como dinheiro, contas bancárias e veículos, também devem estar abaixo de certos limites.

Para se candidatar Benefícios do SNAP no Texas, os indivíduos podem preencher um formulário on-line, pessoalmente ou pelo correio. O HHSC também oferece assistência com o processo de inscrição e possui um número gratuito (1-877-541-7905) para perguntas e suporte.

Os benefícios do SNAP apoiam as famílias do Texas e impulsionam a economia local

Além de prestar assistência nutricional, Benefícios do SNAP também pode ter um impacto positivo na economia local. De acordo com um relatório de 2015 da Departamento de Agricultura dos EUAtodo US$ 1 em benefícios do SNAP gera $ 1,79 na atividade econômica.

FOTO benefícios podem ser uma tábua de salvação para famílias e indivíduos que enfrentam insegurança alimentar em Texas. Se você acha que pode ser elegível para benefícios, não hesite em se inscrever e obter o suporte necessário.