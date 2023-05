Bernardo Silva sobre o peso do escudo do Real Madrid: Por que devemos ter medo deles?

One de Pep Guardiolajogadores-chave. médio português Bernardo Silva discutiu o difícil empate contra o Real Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões, após uma vitória vital por 2 a 1 na Premier League sobre o Leeds United.

Questionado sobre o peso do escudo e da camisa do Real Madrid, o português foi totalmente sincero para acabar com a suposta ‘mística do Real Madrid’ na Liga dos Campeões.

“Não é sobre a crista, nunca é sobre a crista. Se Real Madrid não tinha Modric, Kroos, Vinícius, Benzema… eles não ganhariam nada, porque a camisa não faz sozinha”, silva explicou.

“Temos muito respeito por eles, sim, mas sem medo – por que deveríamos ter medo deles?

“Seríamos estúpidos em não respeitá-los, mas temos o objetivo de eliminá-los sabendo que perdemos no ano passado em circunstâncias difíceis. Desta vez vamos tentar fazer diferente”, disse.

Caça aos triplos da cidade

Motivado pela possibilidade de se tornar o segundo clube inglês a conquistar a tríplice coroa, Pep GuardiolaOs homens de ‘s vão tentar construir uma sequência de vitórias imparável (15 vitórias nos últimos 16 jogos) para chegar à sua segunda final da Liga dos Campeões.

“Vamos tentar manter o ímpeto que construímos ao longo de dois meses”, concluiu.

“Precisamos entrar muito confiantes em vencê-los, sabendo que eles venceram a Liga dos Campeões na última temporada por um motivo.”