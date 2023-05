Betha Sistemas Está de Volta e Pronta para Contratar: Confira os Cargos e Locais Disponíveis!

Não perca tempo e se inscreva agora mesmo em uma das vagas!

A Betha Sistemas, especialista e líder de mercado no desenvolvimento de soluções de tecnologia para a gestão pública, está com algumas vagas de emprego em aberto na região Sul. Posto isso, antes de falar mais sobre os cargos, confira quais são as vagas disponíveis:

Comprador II – Efetivo;

Auxiliar de Inteligência de Mercado – Criciúma – SC – Efetivo;

Desenvolvedor III – Criciúma – SC e Remoto – Efetivo;

Analista de Sistemas II – Criciúma – SC e Remoto – Efetivo;

Analista de Sistemas – Criciúma e Remoto – Efetivo;

Analista de Suporte e Implantação – Chapecó – SC – Efetivo;

Analista de Suporte e Implantação – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Suporte e Implantação – Criciúma – SC e Palhoça – SC – Efetivo;

Gerente de Projetos – Criciúma – SC – Efetivo;

Designer Instrucional – Criciúma – SC – Efetivo;

Arquiteto de Sistemas – Criciúma – SC e Remoto – Efetivo;

Analista de Rotinas Trabalhistas II – Criciúma – SC – Efetivo;

Arquiteto de Sistemas II – Criciúma – SC e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor de Extensões II – Central de Serviços – Criciúma – SC – Efetivo;

Gerente de Projetos – Vaga Interna – Criciúma – SC – Efetivo.

Mais sobre a Betha Sistemas

Sobre a Betha Sistemas, é válido frisar que a empresa conta com mais de 600 mentes criativas que unem tecnologia e inovação em um único propósito: tornar as cidades mais eficientes e as pessoas felizes.

Além disso, nesses 37 anos, alcançou muitas conquistas das quais se orgulha, mas sem dúvidas, a mais valiosa delas são as pessoas que fazem parte da empresa, investindo seu tempo e esforço em prol do seu propósito.

Como se candidatar?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!