Between the Links: BKFC rouba as manchetes, Sterling x Cejudo, UFC 288, Francis Ngannou, Jon Jones, mais

Com o BKFC roubando as manchetes no fim de semana passado com o BKFC 41, todos os olhos estão agora em um fim de semana movimentado no mundo do MMA – que incluiu a próxima oferta de pay-per-view do UFC.

Em uma nova edição do Between the Links, o painel discute as consequências do BKFC 41, a grande vitória de Mike Perry sobre Luke Rockhold e o futuro da promoção. Além disso, os tópicos incluem o card do UFC 288, o evento principal pelo título dos galos entre Aljamain Sterling e Henry Cejudo, as apostas no co-evento principal de Gilbert Burns x Belal Muhammad, o futuro de luta de Francis Ngannou e o atual status de agência livre, Jon Jones dizendo que vai ficar para uma luta com Ngannou depois que ele enfrentar Stipe Miocic, a estreia do ONE Championship nos Estados Unidos na sexta-feira, e muito mais.

Nesta semana, o apresentador Mike Heck volta a moderar o duelo entre Shaheen Al-Shatti, do MMA Fighting, e Jed Meshew.

Assista ao show ao vivo em um horário especial de início às 13h ET / 10h PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.