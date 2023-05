Between the Links: Francis Ngannou para PFL, uma série de anúncios de Dana White, documentário de Conor McGregor

Francis Ngannou encerrou sua agência gratuita de MMA quando o ex-campeão peso-pesado do UFC assinou um novo contrato com o PFL. Embora ainda haja mais perguntas que precisam ser respondidas, parece que essa mudança tem potencial para mudar o jogo do esporte.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel reage ao próximo movimento de Ngannou e discute as coisas de diferentes ângulos, incluindo algumas das questões que ainda temos. Além disso, os tópicos incluem Dana White anunciando várias grandes lutas para os próximos eventos do UFC 291 e UFC 292 – incluindo Dustin Poirier x Justin Gaethje 2 pelo título vago do BMF em Salt Lake City – card do UFC Vegas 73 de sábado encabeçado por Mackenzie Dern x . Angela Hill, a nova McGregor para sempre série de documentários na Netflix com Conor McGregor e muito mais.

O apresentador Mike Heck moderou a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e José Youngs.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.