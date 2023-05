Between the Links: Sterling estraga a volta de Cejudo, UFC 288, pressão de Paul-Diaz, UFC Charlotte x Bellator Paris

Aljamain Sterling continua somando pontos ao seu já impressionante currículo, desta vez, derrotando o ex-campeão de duas divisões do UFC Henry Cejudo na luta principal do UFC 288 no último sábado. O que a vitória fez para o legado de Sterling e para onde Cejudo vai a partir daqui?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discute as consequências da luta pelo título dos galos no fim de semana passado, junto com a próxima luta de Sterling x Sean O’Malley que parece ser a próxima. Além disso, os tópicos incluem a grande vitória de Belal Muhammad sobre Gilbert Burns e se Dana White ou Colby Covington são mais críveis quando se trata do próximo movimento de Muhammad, o discreto MVP do fim de semana passado, se a coletiva de imprensa de Jake Paul x Nate Diaz do início desta semana mudou os níveis de emoção para a luta de boxe de agosto, UFC Charlotte e Bellator Paris neste fim de semana e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

