Beyoncé elogia ela e a filha de Jay-Z, Blue Ivy, por sua apresentação em Paris

Beyonc é uma mãe orgulhosa depois de sua filha hera azul juntou-se a ela no palco em Paris durante sua apresentação da turnê do Renascimento. O 11 anos de idade estava com o resto dos dançarinos trazendo seu A-game para os participantes do show.

Beyonce compartilhou sua emoção em mídia social e postou algumas fotos e um vídeo no Instagram “meu lindo primogênito“, ela legendou o post.

Beyoncé e a filha Blue Ivy juntas no palco em Paris

“Tenho muito orgulho e gratidão por ser sua mãe. Você nos traz tanta alegria, meu doce anjo”, acrescentou ela.

Blue Ivy fez parte da coreografia de “My Power”.

“Desista do Azul”, disse Beyoncé a todos no local, vestindo um traje muito chamativo com óculos de sol pretos.

As pessoas enlouqueceram com a performance de Beyoncé e elogiou os dois membros da família Knowles-Carter que estavam no palco e os cobriu de ótimos comentários “RAINHAS geram RAINHAS!” um fã escreveu: “Esta é a turnê do azul agora.” Disse outro.

Enquanto isso, outra reconheceu a coragem de se juntar à mãe no palco e a chamou de “corajosa”.

As pessoas encheram Blue Ivy de ótimos comentários

“Estamos todos tão orgulhosos de você, Blue Blue. Você foi tão corajoso“, escreveu outro.

Outros brincaram sobre como seria quando ela voltasse para casa depois dessa experiência incrível “Imagine voltar para a escola no outono e o professor perguntar o que você fez neste verão para que você mostre isso a eles”, enquanto outro acrescentou: “O acampamento de verão está iluminado para o Blue!“

Enquanto Beyoncé e Blue Ivy estavam no palco, outro membro da família Carter, Rumi também compareceu ao show em Paris para mostrar apoio trazendo uma placa que dizia “We Love You Blue!