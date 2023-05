Beyoncé inicia turnê ‘Renaissance’ na Suécia

A crítica inicial vale todo o hype – Bey abriu o show cantando seu hit retrô “Dangerously in Love”.

Ela passou a apresentar canções do álbum “Renaissance” do ano passado, que ela dedicou a seu tio Johnny … trazendo vários dançarinos de estilo vogue bem conhecidos, incluindo Honey Balenciaga. A performance incluiu vários acenos para a comunidade LGBTQ+.

Como você sabe, Beyoncé lançou ‘Renaissance’ – seu 7º no. 1 álbum – em julho. E ganhou um Grammy de Melhor Álbum de Música Dance/Eletrônica.

Durante o show, Bey também trouxe de volta os Les Twins, com quem ela trabalhou muito no passado e que ficaram conhecidos como seus gêmeos dançantes no palco. Eles apareceram em seu documentário Homecoming Coachella. E ela não seria a Rainha B sem muitas mudanças de guarda-roupa e adereços diferentes, que ela tinha de sobra!