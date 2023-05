Beyoncé se lembra de Tina Turner em show em Paris na turnê mundial ‘Renaissance’

Beyoncé diz que qualquer fã dela é fã de Tina Turner … então ela fez com que a multidão do show prestasse homenagem ao falecido cantor.

lizzo homenageou Tina no palco no Arizona … emocionando-se ao apresentar um dos sucessos de Tina, “Proud Mary”.

Líder do Creedence Clearwater Revival John Fogerty que escreveu “Proud Mary”, também pat homenagem para Tina em um show na Inglaterra.

Beyoncé dividiu o palco com Tina antes … em 2008, elas se apresentaram juntas no Grammy.

Antes do show, Beyoncé lembrou de Tina em seu site, escrevendo … “Sou muito grata por sua inspiração e por todas as maneiras que você abriu o caminho. Você é força e resiliência. Você é o epítome do poder e da paixão. “