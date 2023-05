Biden diz que acordo de teto da dívida foi alcançado com GOP, projeto de lei vai ao Congresso

Presidente Biden diz que um acordo foi alcançado com o GOP sobre um projeto de lei para aumentar o teto da dívida dos EUA – mas o Congresso ainda precisa aprová-lo … e em breve também.

JB fez o anúncio no domingo, dizendo aos repórteres que deu Palestrante Kevin McCarthy finalizou a redação da legislação que apresentará à Câmara dos Representantes no final desta semana … na esperança de que seja aprovada rapidamente, quando chegará ao Senado.

“O acordo evita a pior crise possível – um calote, pela primeira vez na história de nossa nação.” — Pres. Biden sobre o acordo de teto de dívida bipartidário alcançado com o presidente McCarthy, dizendo que nenhum dos lados conseguiu exatamente o que queria pic.twitter.com/KHtwFEZ9YG — A Recontagem (@therecount) 28 de maio de 2023

Embora resta saber se isso realmente acontecerá – e precisa acontecer antes do início de junho, ou então – Joe parecia otimista sobre o acordo bipartidário … observando que os dois lados não conseguiram necessariamente tudo o que queriam … mas, ao mesmo tempo, admitir que o que eles conseguiram foi bom o suficiente para evitar um calote catastrófico/provável colapso econômico.

Quanto ao que exatamente o acordo implica … bem, isso será revelado quando o projeto de lei for publicado publicamente para que todos possam ler os detalhes. Os relatórios estão voando à frente disso … e parece que os beneficiários do benefício SNAP serão atingidos com novos requisitos de trabalho, algo que muitos democratas estão lamentando. Mas alguns republicanos também estão reclamando.

Kevin McCarthy rejeitou as ameaças de oposição entre os republicanos e disse que não está preocupado em perder sua presidência devido ao acordo de teto da dívida que fechou com o presidente Joe Biden https://t.co/Cprx5k8q5A pic.twitter.com/LZzVzuyfkS — Reuters (@Reuters) 28 de maio de 2023

Sem sobrecarregá-lo com as minúcias … alguns GOPers dizem que McCarthy concedeu muito e não cortou os gastos federais de maneira significativa – mas, em vez disso, chutou a lata no caminho … ao mesmo tempo em que deixou Biden e os democratas para manter muito do orçamento que eles já colocaram em prática, incluindo praticamente tudo na Lei de Redução da Inflação.

Outro elemento do acordo … esta questão do prazo da dívida – que volta a cada poucos anos ou mais – será intocada por mais dois anos … quando faremos tudo de novo.

O orador McCarthy sobre o acordo provisório do teto da dívida: “No momento, os democratas estão muito chateados. A única coisa que Hakeem me disse é que não há nada no projeto de lei para eles. Não há nada no projeto de lei para os democratas.” pic.twitter.com/IwEDaivfht — The Post Millennial (@TPostMillennial) 28 de maio de 2023

O engraçado … ambos os lados estão meio que elogiando o novo acordo orçamentário como um W para seus respectivos partidos – embora haja dissidentes de cada lado do corredor reclamando … e considerando que o presidente McCarthy tem que apaziguar os republicanos do MAGA para sempre , será interessante ver se eles pedem seu assento nas consequências. Ele disse que não está preocupado com isso.