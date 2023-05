Bill Maher reconhece Joe Rogan como o Larry King desta geração devido à sua influência

Tmangueira que pensa Joe Rogan revolucionou o formato de entrevista pode não saber nada sobre magnatas da mídia anteriores como Howard Stern de Larry King. Desses dois com um nível de influência semelhante, talvez Larry King seja o único Joe Rogan mais se parece com. Um formato individual simples em que o entrevistador permite que qualquer pessoa com uma história interessante para contar suba ao palco. Quando Rogan inicialmente começou seu podcast, ele não era tão quieto como é hoje. Mas onde ele parece ser muito parecido com Larry é sua decisão de permitir literalmente qualquer pessoa em seu programa que ele considere digno de aparecer. O que torna Joe Rogan atraente para as pessoas mais importantes de todas as esferas da vida é sua atitude amigável com todos.

You made it on Rogan é o novo ‘you made it on Larry’

Larry King era muito parecido nesse aspecto, convidava políticos dos dois lados da ilha e falava sobre temas polêmicos frequentemente em seu programa. Ele se tornou uma instituição em todos os Estados Unidos da América e ganhou vários prêmios. Joe Rogan é diferente em muitos aspectos, ele certamente não é jornalista. No entanto, ele se transformou naquela figura que toda pessoa importante no mundo ocidental deseja que apareça em seu programa. Uma vez que você conseguiu Rogan, você conseguiu na vida. É exatamente assim que costumava ser em Larry King: ‘Uma vez que você fez sucesso em Larry, você fez isso na vida’. Esse é o nível de influência que Joe Rogan tem atualmente na cultura popular. Quer você goste dele ou não, Joe permite que todos participem de suas entrevistas. Independentemente de suas inclinações políticas ou ideologia.

Aqui está o que Maher disse em seu podcast: “Eu diria que Joe Rogan não é como Larry King, mas – cada geração tem sua própria iteração disso. E certamente há diferenças, mas um grande público. Maior do que Larry King jamais foi. Ele é não está procurando uma briga e está disposto a abrir o microfone para as pessoas. O que Joe faz, ele meio que abre o microfone como Larry fez. Elon Musk fará aquele show, e tipo, as maiores pessoas do mundo porque eles sabem de o alcance. Eu só acho que Joe também mereceu isso. Este é apenas um cara normal mais esperto do que o urso médio, mas não vai se intimidar antes de tudo, por você dizer, ‘não provoque esse cara ou não ouça isso ‘. E ele deixa qualquer um falar e geralmente tem uma visão de bom senso disso, dele próprio. Você sabe, ele está um pouco à direita de onde estou nas coisas.