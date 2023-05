Billie Eilish critica os odiadores que a rotulam de ‘vendida’ por se vestir de maneira mais feminina

Billie Eilish abandonou principalmente o estilo moleca com o qual ficou famosa e está se vestindo mais como uma bunda crescida, mulher sexy … algo com o qual seus odiadores não conseguem lidar, ao que parece.

A estrela pop abordou esse aborrecimento contínuo neste fim de semana com algumas postagens reveladoras no Instagram que mergulharam no que ela faz de alguns poucos dizendo que ela é uma “vendida” por mudar seu estilo e parecer mais feminina à medida que envelhece. Sua mensagem … seja dobrado.

Na verdade, ela tinha um pouco mais a dizer sobre isso… e se aprofundou bastante em sua dissecação.

Em IG Stories excluídos – com fotos em close de sua caneca – Billie escreveu: “Passei os primeiros 5 anos da minha carreira sendo absolutamente obliterada por vocês, idiotas, por serem garotos e se vestir como eu me vestia e constantemente me diziam que eu seria mais quente se eu agisse como uma mulher.”

Ela continua, “e agora, quando me sinto confortável o suficiente para usar qualquer coisa remotamente feminina ou apropriada, eu MUDEI e estou esgotada… e ‘o que aconteceu com ela’ não é a mesma Billie, ela é como o resto, blá, blá. ..” BE acrescenta, “vocês são verdadeiros idiotas LOL.”

Billie acerta em cheio … “eu posso ser AMBOS, seus idiotas de merda. DEIXEM AS MULHERES EXISTIR!” Ela também lançou postagens extras no IG para garantir, observando que a feminilidade por si só não é igual a fraqueza … e que as mulheres apenas * podem * querer se expressar de maneira diferente em momentos diferentes por vários motivos. Em outras palavras, ela não é um pônei da moda de um truque.

Não está claro o que exatamente pode ter desencadeado os últimos pensamentos de Billie sobre isso – ela abordou a mesma coisa no passado várias vezes – mas pode ser um IG recente onde ela está exibindo um pouco de pele. Ela tem feito isso bastante ultimamente… aparecendo nas principais capas de revistas de moda e usando uma variedade de roupas que ela tradicionalmente não usa.

Ela recebeu muitos elogios por abraçar novos looks… o que foi chocante no começo, para alguns, considerando o quão fortemente ligada a identidade de sua marca/artista estava com suas roupas superdimensionadas e excêntricas.

Billie também envelheceu e amadureceu – fisicamente e artisticamente – bem diante de nossos olhos ao longo dos anos … passando de uma rainha do pop gótico adolescente para um músico vencedor do Grammy com uma tonelada de elogios / colaborações. Então, mesmo nesse sentido – ela mudou bastante.