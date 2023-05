Billie Eilish e Jesse Rutherford se separam após vários meses de namoro

O representante da “adorável” cantora nos disse … “Podemos confirmar que Billie e Jesse se separaram amigavelmente e continuam bons amigos. Todos os rumores de traição são falsos. Ambos estão solteiros no momento”.

A separação marca o fim de um relacionamento de curta duração… primeiro vimos Billie e Jesse saindo juntos – e amasso – em outubro e em novembro eles se tornaram oficiais do Instagram.

Mas Billie e Jesse, vocalista da banda The Neighborhood, não eram vistos juntos em público desde o mês passado, quando foram ao Coachella.

Billie parecia sinalizar problemas com o relacionamento no início deste mês, quando ela apareceu no Met Gala sem Jesse, toda vestida de preto.