Billie Lourd fala contra briga familiar antes da dedicação de Carrie Fisher na Calçada da Fama

Billie Heavyfilha da icônica atriz Carrie Fisherreceberá a estrela póstuma de sua mãe no Calçada da Fama de Hollywood esse Dia da Guerra nas Estrelas, 4 de maio. No entanto, houve alguma controvérsia em torno da cerimônia, já que os irmãos de Fisher não foram convidados a comparecer.

Irmão de Carrie Fisher, Todd Fisher, afirmou em entrevista ao TMZ que foi “omitido intencionalmente” da cerimônia. Além disso, as duas irmãs de Fisher, Joely e Tricia Leigh Fisherpostou no Instagram que não foram convidados por um “motivo bizarro e equivocado” e que sua sobrinha, Billie Lourd, “optou por não incluí-los”.

Billie Heavy respondeu à situação com uma declaração explicando seu raciocínio por trás de não convidar seus tios e tias. Ela revelou que logo após a morte de sua mãe, seus irmãos optaram por processar publicamente sua dor e usaram a morte de sua mãe para ganho pessoal, o que foi prejudicial para ela. Lourd compartilhou que decidiu lidar com o falecimento de sua mãe de uma maneira diferente e não tem relacionamento com os irmãos de sua mãe.

Lourd expressou seu desconforto em convidá-los para a cerimônia da Calçada da Fama de Hollywood, afirmando que “eles sabem por que” não foram convidados. Ela também revelou que optou por fazer uma declaração apenas porque seus tios e tias a “atacaram publicamente”.

Lourd acusou sua família de lucrar com a morte de sua mãe

Carrie faleceu em 2016, apenas um dia antes de sua mãe, Debbie Reynolds. Seus irmãos, Joely e Todd Fischer, ambos publicaram memórias sobre sua família após a morte dela. Lourd confirmou que não tem intenção de continuar o ciclo de usar a morte de sua mãe para ganho pessoal e não tem relacionamento com os irmãos de sua mãe.

Apesar da controvérsia, Billie Lourd está animada para aceitar a estrela póstuma de sua mãe na Calçada da Fama de Hollywood. A cerimônia será transmitida ao vivo no site da Calçada da Fama em 4 de maio, às 11h30 PT. Lourd manteve sua vida pessoal privada, mas falou sobre o impacto que sua mãe teve sobre ela e recentemente lembrou aos outros que eles “não estão sozinhos” em sua dor. Ela também deu as boas-vindas recentemente a dois filhos com o marido, Austen Rydell, com quem se casou em 2022, e homenageou sua falecida mãe de várias maneiras ao longo de sua vida.