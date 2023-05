Bizarrap tem problemas com Shakira? O produtor pediu para seus seguidores não cantarem o Music Sessions #53

Tele produtor argentino barbear gradualmente ganhou notoriedade no campo da música, embora o Music Sessions #53 com Shakira tenha feito seu nome ser ouvido praticamente em todo o mundo. Mas algo tem causado aborrecimento de seus seguidores e até o criticaram, pois durante uma apresentação no México ele pediu para que as pessoas não cantassem aquela música.

Durante sua apresentação no festival Tecate Emblema, Bizarrap fez sua aparição para encantar milhares de espectadores com seu set musical, e a certa altura começou a soar as notas do hit que teve com Shakiraque tem mais de 500 milhões de plays em pouco mais de quatro meses desde que foi lançado para seus seguidores.

Então chegou o momento em que barbear ganhou algumas críticas, pois pediu aos presentes que pulassem enquanto a melodia tocava, sem cantar a música. Em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, pode-se ouvir como o produtor argentino pediu a todos os participantes que não cantassem.

“Agora se o México, quando explodir eu quero todo mundo pulando, sem cantar nem nada, só pulando”, foram as palavras do produtor enquanto se ouvia ao fundo o hit que fez com Shakira, o que gerou críticas e alguns boatos a respeito da relação da sul-americana com a estrela da música colombiana.

Existe uma briga entre Bizarrap e Shakira?

Entre os rumores que surgiram, foi mencionado que barbear pode ter inveja da cantora colombiana e por isso retirou da música a parte em que ela canta. As críticas eram de que ela ficou mundialmente conhecida graças àquela música e a Shakira, e outras diziam que ficaram com vontade de cantar o Music Sessions #53.