Blog ao vivo do UFC 288: Aljamain Sterling x Henry Cejudo

Este é o blog ao vivo do UFC 288 para Aljamain Sterling x Henry Cejudo, a luta pelo título dos galos no sábado em Nova Jersey.

Um dos campeões mais subestimados da história do UFC, Sterling teve um reinado tumultuado no topo da categoria peso-galo. Depois de ganhar o título por desqualificação sobre Petr Yan e, em seguida, tomar uma decisão dividida controversa em sua revanche, Sterling esperava solidificar sua posição com uma vitória sobre o ex-campeão TJ Dillashaw no UFC 280. “The Funk Master” certamente fez isso, dominando Dillashaw, que entrou na luta com um ombro gravemente ferido que o impossibilitou de competir de verdade. Agora, Sterling enfrenta outro ex-campeão em busca de uma vitória que o estabelecerá como um dos maiores até 135 libras de todos os tempos.

Ex-campeão de duas divisões e lutador medalhista de ouro olímpico, Cejudo se afastou do MMA em 2020 após defender o título do peso galo contra Dominick Cruz. “Triple C” não conseguiu ficar longe por muito tempo, pois continuou a lutar contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski. Incapaz de garantir essa luta, Cejudo decidiu voltar ao seu antigo reduto com a intenção de recuperar o título e, no futuro, perseguir o indescritível terceiro cinturão.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 288 abaixo.