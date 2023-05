Blog ao vivo do UFC Charlotte: Anthony Smith x Johnny Walker

Este é o blog ao vivo do UFC Charlotte para Anthony Smith x Johnny Walker, o co-evento principal dos meio-pesados ​​no sábado em Charlotte, NC.

Um grampo do UFC desde 2016, Anthony Smith fez quase tudo que você pode fazer na promoção, além de segurar um título. Um peso médio durante a maior parte de sua corrida inicial, “Lionheart” subiu para 205 libras em 2018 e imediatamente encontrou o sucesso, juntando três vitórias nas paralisações para ganhar uma chance contra Jon Jones e o título dos meio-pesados. Embora tenha ficado aquém naquela noite, Smith manteve-se entre os cinco primeiros da divisão desde então e espera defender outra chance pelo título com uma vitória sobre o crescente Walker.

Entrando no UFC em 2018, Walker cativou os fãs com um trio de finalizações rápidas que fizeram as pessoas acreditarem que o brasileiro poderia ser o futuro dos meio-pesados. Infelizmente, Walker perdeu quatro de suas próximas cinco lutas e parecia ter sido apenas um flash na panela. Recentemente, porém, Walker recuperou a excelente forma que mostrou pela primeira vez, marcando finalizações no primeiro round de Ion Cutelaba e Paul Craig para se reinserir na disputa pelo título em 205 libras.

Confira abaixo o blog ao vivo do co-evento principal do UFC Charlotte.