Blue Ivy se apresenta no concerto renascentista de Beyoncé em Paris para o deleite dos irmãos

Beyoncé a filha mais nova Rumi Carter estava na arquibancada torcendo durante um show em Paris no fim de semana, mas a torcida foi para um de seus irmãos.

Rumi, de 5 anos, estava adorando quando hera azul subiu ao palco no meio do show. Ela mostrou seus movimentos durante “My Power” de Beyoncé de “O Rei Leão”, seguindo alguns passos de dança durante “Black Parade”.

Rumi e seu irmão gêmeo, Senhor estavam sentados com um grupo de amigos e familiares – incluindo o orgulhoso papai Jay-Z – como eles deram adereços para sua irmã de 11 anos. Eles seguraram uma placa – “We Love You Blue!”

-Beyoncé começou sua turnê mundial renascentista na Friends Arena em Estocolmo, Suécia, no início deste mês, marcando seu primeiro show solo em sete anos.

-O set list do evento apresenta várias músicas de seu sétimo álbum de estúdio “Renaissance”, como “Alien Superstar”, “Cuff It”, “Pure/Honey” e “Plastic Off the Sofa”.