Bob Huggins pede desculpas por comentários homofóbicos e anticatólicos que fez em uma estação de rádio

Bob Hugginso lendário técnico da NCAA que aos 69 anos é o técnico ativo de maior sucesso (863 vitórias e 389 derrotas), pediu desculpas pelas declarações homofóbicas e anticatólicas “horríveis” e “insensíveis” que fez durante uma entrevista de rádio.

O técnico da University of West Virginia estava discutindo assuntos fora da quadra quando usou certas frases que causaram muita ofensa.

Huggins apareceu no “The Bill Cunningham Show” no Newsradio 700 WLW de Cincinnati. O assunto girou em torno da rivalidade de Cincinnati com o inimigo intramunicipal Xavier.

“Qualquer escola que jogue pênis de borracha no chão e depois diga que não foi, meu Deus, pode se safar de qualquer coisa.” Huggins disse.

“Acho que foi a noite dos transgêneros, não foi?” Cunningham disse.

“O que era, eram todas aquelas merdas, aquelas merdas católicas, eu acho”, Huggins disse.

uma gargalhada Cunningham respondeu: “Bob Hugginsele é o melhor?”

Huggins pede desculpas

Como esperado, Huggins desde então, pediu desculpas pelos comentários que fez no rádio. “Usei uma frase completamente insensível e repugnante para a qual simplesmente não há desculpa e não vou tentar fazer uma aqui”, disse. Huggins disse em um comunicado na conta de basquete da WVU no Twitter.

“Como compartilhei com meus jogadores ao longo dos meus 40 anos como treinador, há consequências para nossas palavras e ações, e aceitarei totalmente [anything] vindo em minha direção. Estou envergonhado, envergonhado e com o coração partido por aqueles que magoei”.