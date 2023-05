Booker e Durant acendem Nuggets enquanto o Suns iguala a série em 2-2

Devin Booker somou 36 pontos e 12 assistências, Kevin Durant também marcou 36 pontos e o Phoenix Suns bater o Denver Nuggets 129-124 no domingo para igualar a série de playoffs da semifinal da Conferência Oeste com dois jogos cada.

guarda reservaLandry Shamet fez quatro cruciais três pontos no quarto período para manter o sóis à frente. Denver perdeu apesar de um grande jogo do vice-campeão MVP Nikola Jokicque marcou 53 pontos em 20 de 30 arremessos.

jokic usou seu jogo físico para derrubar vários baldes grandes, até arrancando a bola do dono do Suns Mat Ishbia em um ponto depois que a bola saiu de campo, o que rendeu o pepitas All-Star uma falta técnica.

A série retorna a Denver para o jogo 5 na terça-feira.

Suns vence batalha de ofensas de alto nível

O Suns conquistou uma vantagem de 98-92 no quarto período após uma enxurrada de gols de Booker, que fez 17 pontos no terceiro. Fénix não perderia na quarta, embora Denver não tenha ido silenciosamente.

O pepitas perdia por 116-106 com 4:55 restantes, mas nunca entrou em pânico, lentamente cortando a liderança. Eles puxaram para 123-120 com 22,4 segundos restantes, mas TJ Warren fez dois lances livres para empurrar a margem de volta para cinco.

Booker – com média de 36 pontos em 60% de arremessos nesses playoffs – estava quente mais uma vez, acertando 14 de 18 arremessos de campo, incluindo 3 de 4 em 3 pontos. Golpes terminou com 19 pontos, acertando 5 de 8 em 3s.

Jamal Murray somou 28 pontos e sete assistências para o Nuggets.

sóis armadorChris Paul perdeu seu segundo jogo consecutivo com uma distensão na virilha esquerda sofrida durante o jogo 2.

O Suns conquistou uma vantagem de 63-61 no intervalo. jokic tinha 24 pontos para o Nuggets antes do intervalo, enquanto Durant teve 21 para o Suns.

Jokic vs. Ishbia

jokic cometeu uma falta técnica no segundo após uma briga bizarra com Ishbia.

No final do período, sóis guarda Josh Okogie colidiu com os assentos ao tentar salvar uma bola perdida. Ele caiu em um grupo de fãs na linha de base que incluía Ishbia, que agarrou a bola de basquete.

Jokic estava tentando pegar a bola de basquete rapidamente – aparentemente pepitas poderia iniciar sua posse ofensiva – quando tentou tirar a bola de Ishbia. A bola voou para trás na multidão e, em seguida, Ishbia foi empurrado para trás pelo cotovelo de Jokic.

Houve alguns minutos de confusão enquanto os oficiais resolviam a cena estranha, e então Jokic recebeu uma falta técnica.

Ishbia disse A Associated Press ao intervalo que estava “bem” e mais preocupado com o jogo do que com a altercação. Ele estava de volta em seus assentos habituais no segundo tempo.

A grande ovação de Ayton

sóis Centro Deandre Ayton foi alvo de desprezo da mídia e dos fãs após seu desempenho abaixo da média no jogo 3.

Ayton teve apenas quatro pontos e nove rebotes no jogo 3 e a ex-escolha número 1 geral foi substituída no quarto período em favor de Jock Landale.

Mas o pivô recuperou a torcida na primeira posse ofensiva da noite, pegando três rebotes ofensivos consecutivos antes de Booker acertou um salto curto enquanto a multidão rugia. Ayton terminou com oito pontos e oito rebotes.

Sugestões

pepitas: Aaron Gordon e Michael Porter Jr. cada um marcou 11 pontos.

sóis: Booker marcou 13 pontos em 5 de 6 arremessos no primeiro quarto. Ele marcou 18 pontos no primeiro quarto do jogo 3.