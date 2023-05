Booker e Durant somam 86 pontos para cortar déficit na série contra o Nuggets

Devin Booker marcou 47 pontos, Kevin Durant somou 39 e o Phoenix Suns bater o Denver Nuggets 121-114 na noite de sexta-feira para reduzir a vantagem do Denver para 2-1 em sua série semifinal da Conferência Oeste.

Booker – que entrou em jogo com média de 35,4 pontos nesses playoffs – teve outro grande esforço ofensivo, acertando 20 de 25 arremessos de campo, incluindo 5 de 8 na faixa de 3 pontos. Durant acertou apenas 12 dos 31 arremessos de campo, mas acertou 14 dos 16 lances livres. O Suns tentará igualar a série no jogo 4 no domingo em Phoenix.

Monty Williams diz que Durant está ‘de bom humor’ apesar do revés de lesão

O Suns assumiu uma vantagem de 90-88 no quarto período, retomando a liderança depois que o Nuggets apagou um déficit de 15 pontos no intervalo. Phoenix marcou os primeiros nove pontos do quarto – incluindo os dois últimos na enterrada rápida de Durant – para aumentar sua vantagem para 99-88. Eles não perderiam no quarto período.

Denver’s Nikola Jokic – que terminou em segundo lugar na votação de MVP na terça-feira para Filadélfia Joel Embiid – terminou com 30 pontos, 17 assistências e 17 rebotes.

Jamal Murray liderou o Nuggets com 32 pontos, enquanto Michael Porter Jr.. somou 21 pontos e 12 rebotes.

Suns plana para começar o segundo tempo

O Suns tinha uma vantagem de 67 a 52 no intervalo, mas abriu mão dessa vantagem rapidamente. Murray fez uma bandeja para dar ao Denver uma vantagem de 79-78 com cerca de cinco minutos restantes no terceiro.

Os sóis colocar Cameron Payne no time titular para ocupar o lugar de 12 vezes All-Star Chris Paul, que sofreu uma distensão na virilha esquerda na derrota no jogo 2 e não jogou na sexta-feira. Payne – um herói do playoff por alguns jogos, duas temporadas atrás, quando Paul estava fora – marcou sete pontos, incluindo uma grande cesta de 3 pontos no início da quarta.

treinador do Suns Monty Williams também agitou o rodízio de bancada, dando Terrence Ross, Jock Landale e TJ Warren mais minutos. Landale terminou com seis pontos e nove rebotes, enquanto Warren acertou alguns baldes cruciais nos minutos finais para ajudar o Suns a manter a liderança.

Booker marcou 27 pontos no primeiro tempo em 12 de 15 arremessos para colocar o Suns na frente por 67-52 no intervalo. Durant somou 21, incluindo 11 pontos em lances livres.

TIP-INS

pepitas: Jokic fez 10 assistências no primeiro tempo.

Denver teve uma vantagem de rebote de 51-41.

sóis: Durant acertou apenas um de seus nove primeiros arremessos de campo.

Deandre Ayton teve apenas quatro pontos e nove rebotes. Ele foi substituído em favor de Landale no final do jogo.