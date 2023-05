Boxe: A divertida batalha entre Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez em um concurso de música no México, quem cantou melhor?

Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez se enfrentaram quatro vezes no ringue, todas as quatro batalhas caíram nos livros de história do boxe, mas houve uma que não caiu no recorde de nenhum dos homens e foi disputada em um concurso de música na televisão mexicana.

Entre as muitas coisas Pacquiao tem feito é cantar, a estrela filipina pode fazer tudo.

Márquez e Pacquiao apareceram no Programa de TV La Academia no México para promover sua terceira luta, que o filipino acabaria vencendo.

“Pac Man” subiu no palco e cantou a música “Imagine” de John Lennon, enquanto “A Dinamite” cantou “El Rey” de Jos Alfredo Jimnez. Ambos os boxeadores foram aplaudidos pelo público por seu excelente esforço.

A rivalidade entre Pacquiao e Mrquez

Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez se enfrentaram em quatro ocasiões: a primeira em 8 de maio de 2004, nessa ocasião o mexicano caiu na lona três vezes, os juízes deram empate majoritário.

A segunda vez foi em 15 de março de 2008, Marquez visitou o chão novamente, teve uma ótima atuação, mas os placares dos juízes foram novamente para o “Pac Man” por decisão dividida.

Em 12 de novembro eles se encontraram pela terceira vez, “A Dinamite” foi muito superior a Pacquiao, mas os juízes não viram o mesmo que a maioria do público e lhe deram a vitória por decisão da maioria.

A quarta luta aconteceu no dia 8 de dezembro de 2012. Já para não deixar dúvidas, Marquez entregou um nocaute espetacular na sexta rodada para Pacquiao, o filipino ficou inconsciente na tela e em alguns momentos temeu o pior, mas felizmente não aconteceu o pior.