Boxe: A equipe de David Benavidez deve enviar a Canelo Alvarez uma oferta para lutar em setembro

Out de todos os contendores possíveis Canelo Alvarez pode obter para sua luta de setembro, o nome de David Benavidez está no topo da lista de todos. As pessoas que negam Alvarez estão convencidas de que este jovem de 26 anos tem tudo para derrotar a lenda mexicana. Muitas vezes tem canelo foi subestimado devido ao rival que recebe, mas Benavidez já está 27-0 com 23 nocautes e 4 vitórias por decisão. Ele é atualmente o lutador que detém o título interino dos supermédios do WBC após vencer Planta Calebe por decisão de março. Canelo Alvarez detém o resto dos cinturões na mesma divisão, é natural que os dois lados eventualmente se encontrem.

Tudo aconteceu na madrugada de sábado como promotor Sampson Lewkowicz se encontrou com Eddy Reynoso, que é o principal treinador de Canelo Alvarez. Os dois trocaram cumprimentos e tiraram algumas fotos para a posteridade. Sampson e Eddy também foram acompanhados por Luís de Cuba Jr.que esteve presente em representação Al Haymon. Aqui está o que Sampson escreveu no IG: “Tive o prazer de compartilhar uma reunião com Canelo Team e Luis de Cuba Jr. e ajudá-lo a tomar uma decisão sobre seu próximo adversário.”

Essa luta é melhor para o Canelo do que para o Bivol?

Dado que Canelo Alvarez tem que atualizar seu peso para lutar contra Dmitry Bivol, tornando o peso contra alguém como Benavidez deve ser muito mais fácil. Dentro da divisão Sper Middleweight, David é quem vem superando todos os outros boxeadores da divisão. Todos menos o mais importante: Canelo Alvarez. Como Conor McGregor disse esta semana, há pessoas que pensam da mesma forma e acreditam que Canelo Alvarez está à beira da aposentadoria. Se há uma luta que provaria ou desmentiria essa afirmação, é uma luta contra Benavidez. Todos no boxe concordam que esta é a luta ideal para Canelo, só esperamos que ele aceite a oferta de Sampson Lewkowicz.