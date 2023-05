Boxe: a mãe de Canelo Alvarez descreve os episódios de ansiedade que sofre cada vez que o filho luta

Saúl “Canelo” Álvarez tem sido alvo de duras críticas ao longo de sua carreira no boxe, mas há quem sinta orgulho do boxeador, quem encabeça essa lista é sua mãe, Ana Maria Barragão.

Em entrevista ao Medio Tiempo, a mãe de Saúl expressou o orgulho que sente pelo filho mais novo.

“Sinto muito orgulho dele por tantas coisas que conquistou, e mais do que tudo pelo bom menino que ele é como filho, como pessoa, como ser humano, estou muito feliz por ser sua mãe”, disse. expressou Ana María Barragán.

As brigas de Canelo tiram o sono da mãe

Ana Maria indicou que, embora esteja se acostumando, ainda fica muito nervosa e até perde o sono toda vez que uma nova luta de Canelo se aproxima.

“Sim, você pode viver tranquilo, mas não é a mesma coisa, porque não temos mais a mesma liberdade de antes, temos que sair com segurança; porque eu fico muito nervoso quando ele vai lutar, e a luta está ficando mais perto, e fico muito estressado, às vezes não consigo dormir, às vezes tenho dor de cabeça, dor de estômago, com muita ansiedade mais do que tudo, embora de uma forma ou de outra eu esteja me acostumando, e tenho muita fé em Deus e muita fé nele, que vamos vencer”, disse ela.

Ana María também falou sobre como as críticas contra seu filho não a afetam

“Sempre haverá críticas, e a verdade é que elas não me afetam, ele, eu acho, porque às vezes as pessoas criticam por inveja, porque nunca serão o que ele é, nem terão o que ele tem, ele tem pela disciplina, pelo esforço, mas não ligo para o que falam, não é como se isso afetasse a gente, sempre tem crítica se ganha ou perde, explicou ela.

Canelo adorava lutar desde pequeno

“Ele era muito inquieto quando criança, lutador mais que tudo, gostava de brigar, gostava de entrar em briga, porque sempre tinha adrenalina, queria entrar em briga para brigar e descontar a raiva”, disse ela. disse.