Boxe: a transformação da voz de Tyson Fury: de fino a rouco após o nocaute

Tyson Fury é um nome sinônimo de boxe e sua voz, que se tornou icônica no esporte. No entanto, a voz de Fury nem sempre foi a tom profundo, rouco e teatral que ouvimos hoje. Em uma entrevista com Ariel HelwaniFury revelou que sua voz mudou depois que ele recebeu um golpe no pescoço durante uma sessão de sparring em 2015.

O golpe causou um coágulo em sua garganta que afetou suas cordas vocais, resultando na voz distinta pela qual Fury é conhecido hoje. “Nem sempre foi assim”, disse Fury na entrevista. “Se você olhar as entrevistas de 2010 em diante, até por volta de 2016, eu não tinha essa voz.”

A voz original de Fury foi descrita como fino, um pouco mais alto e limpo. A última vez que seus fãs ouviram sua voz original foi em novembro de 2015, quando ele derrotou Wladimir Klitschko em Dusseldorf, na Alemanha, conquistando três dos quatro cinturões de campeão dos pesos pesados. No entanto, a longa ausência de Fury do boxe, onde lutou depressão, dependência e pensamentos suicidasmudou tudo.

A voz rouca de Tyson Fury se torna seu tom de assinatura dentro e fora do ringue

Quando Fury voltou ao boxe em junho de 2018, sua voz já estava totalmente diferente. Foi baixo, rouco e teatral, que se tornou seu tom de assinatura. Fury, que gostou de sua nova voz, até gosta de exibi-la cantando em público.

Fury também revelou que ele deveria ter o coágulo na garganta removido, mas ele estava com medo. Ele acredita que sua voz soa melhor com um pouco mais de dor. “De qualquer forma, acho que minha voz soa melhor”, disse Fury.

Enquanto Voz de Tyson Furye pode ter mudado devido a uma lesão, tornou-se parte integrante de sua personalidade. De sua voz fina e limpa ao seu atual tom baixo e rouco, a voz de Fury passou por uma transformação notável que o fez se destacar ainda mais no esporte do boxe.