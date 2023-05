Boxe: Campeão mundial cubano Yoenlis Hernndez deixa a equipe durante uma escala

Bbois Yoenlis Hernández Felicianocampeã da categoria até 75 quilos no recente Mundial em Tashkent, capital do Uzbequistão, deixou a delegação durante escala no Panamá, segundo nota do Federação Cubana de Boxe (FCB) na terça-feira.

herndez conquistou a única medalha de ouro da seleção cubana e foi bicampeão mundial na categoria de peso. “Durante o retorno à pátria, durante uma escala no Panamá, o bicampeão mundial se recusou a continuar a viagem para Havana, o que implica sua ruptura com a seleção e os compromissos competitivos contratados para esta e futuras temporadas”, afirmou o FCB.

“Isto implica a sua ruptura com a seleção nacional e os compromissos competitivos contratados para esta e futuras épocas”, refere Federação Cubana de Boxeem um comunicado.

O boxeador venceu cinco lutas em Tashkent e manteve o título até 75 quilos, que já havia conquistado na estreia no mundial disputado em Belgrado, na Sérvia, em 2021.

FCB diz tratar-se de “indisciplina grave” de Yoenlis

A FCB qualificou a saída de Hernández da delegação cubana como uma “grave indisciplina” e afirmou que está informando aos torcedores “nesses termos”, “confiante de que outros saberão ocupar seu lugar no carro-chefe do esporte cubano”. O portal esportivo cubano Jit destacou na segunda-feira que Hernndez participou do evento de Tashkent como o “favorito” e “não deixou margem para dúvidas”.

Cuba terminou em quarto lugar no ranking dos países no Tashkent Campeonato Mundiale além do título de Hernndez, somaram medalhas de prata de estreantes saidel horta na categoria até 57kg, Erislandy lvarez na categoria até 60kg, e Fernando Arzola na categoria até 92kg, além de medalhas de bronze Alexandre Claro na categoria até 48kg e Fornecimento Yosbany na categoria até 54kg.