Boxe: Canelo agora é lado B e Bivol lado A, segundo Eddie Hearns

Canelo Alvarez teve uma boa noite e nada mais em sua luta no México, o campeão dos supermédios dominou John Ryder, mas não conseguiu nocauteá-lo e em alguns momentos faltou condição física para avançar. Embora sua vitória tenha sido clara, seu desempenho deixou muitas dúvidas e o colocou em uma posição difícil.

Ao final da luta, em coletiva de imprensa, Canelo comentou que a próxima luta que buscará será uma revanche contra Dmitry Bivol, mas não será fácil conseguir essa luta segundo o promotor Eddie Hearn.

“Canelo Alvarez deu a ele a oportunidade”, disse Eddie Hearn em entrevista a Chris Mannix, do DAZN. “Mas desta vez é Dmitry Bivol quem daria a Alvarez a oportunidade. Canelo está desesperado para ter uma revanche. Ele é um contendor. A maioria das pessoas pensa que Canelo é louco. Achei que foi uma performance sólida contra Ryder, mas as pessoas acham que Bivol é o grande favorito em uma revanche até 175 libras.”

Búfalo disse que daria uma revanche ao mexicano, chegou a comentar que cairia para 168 libras, mas Canelo respondeu que quer que a segunda luta ocorra nas mesmas condições da primeira, ou seja, em 175.

Ryder acha que carreira de Canelo está chegando ao fim

John Ryder foi um adversário mais do que digno de Canelo no Akron Stadium. Embora o britânico tenha visitado a tela duas vezes, ele foi corajoso e provou ser um osso duro de roer, Alvarez tentou derrubá-lo, mas foi recebido com um carvalho inglês.

Embora ele claramente tenha perdido a luta, Ryder é de opinião que os melhores anos de Canelo ficaram para trás e agora vamos ver o seu declínio.

“Ele foi muito bom, acho que já passou do auge, mas ainda teve o suficiente no tanque esta noite”, disse Ryder em entrevista coletiva ao final da luta.

“Por que eu acho que ele já passou do auge? Porque ele não conseguiu acabar comigo. O plano dele era me parar e me nocautear e ele não fez isso. Sei que levei um bom soco no quinto round, mas me recuperei e fiz alguns bons rounds depois disso”, comentou “O Gorila”