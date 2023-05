Boxe: Canelo Alvarez ainda à frente de Gervonta Davis como a cara do boxe

Saul ‘Canelo’ Álvarez ainda é visto como o rosto do boxe, em vez de lutador americano Gervonta Davis no que diz respeito às pessoas mais importantes do boxe.

Ambos Davis e Canelo aproveitaram o início de 2023, pois venceram recentemente Ryan Garcia e John Ryder respectivamente, afirmando-se como as forças dominantes no boxe.

Faltava saber onde estariam no ranking e, o que é uma realidade, é que o pugilista norte-americano está longe de estar no topo do boxe internacional, segundo os especialistas.

Para registro de caixa, Canelo Alvarez encabeça a lista, seguido por Dmitry Bivol, Terence Crawford e Naoya Inoueenquanto Gervonta está muito atrás na sétima colocação.

Enquanto isso, ‘The Ring Magazine’ ainda vê ‘Tank’ mais afastado num distante décimo lugar, mas neste ranking Canelo não tem a preferência dos especialistas, que o colocaram em quinto, atrás Oleksandr Usyk, Naoya Inoue, Terence Crawford e Errol Spence.

Canelo sobre Gervonta Davis: Mais precisa ser feito

Após reivindicações que colocaram Gervonta Davis como a nova cara do boxe com apenas uma luta em seu currículo, Canelo Alvarez apontou que um lutador precisa fazer mais do que isso para ganhar o título de boxe.

“Tem que fazer muita coisa. Tem muito lutador bom chegando, e um deles é o Gervonta”, disse Canelo em entrevista coletiva virtual no dia 5 de maio, reiterando que é preciso mais de uma luta contra Ryan Garcia para alcançar esse estado.

Canelo acrescentou que para ser a nova cara do boxe ele precisa “lutar com os melhores, sempre, subir e descer divisões, ser indiscutível, fazer o que tenho feito em toda a minha carreira.