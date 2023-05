Boxe: Canelo Alvarez ainda é a cara do boxe, apesar das vendas de PPV de Gervonta Davis, diz Eddie Hearn

Promeiro Eddie Hearn é da opinião que Saulo “Canelo” Álvarez ainda é a cara do boxe, apesar de alguns dizerem que é Gervonta Davisque vendeu 1,2 milhão de compras de pay-per-view em sua luta contra Ryan Garcia. Hearn questionou essa afirmação em entrevista ao Seconds Out, afirmando: “Eles querem colocá-lo como o rosto do boxe para uma luta contra Ryan Garcia. O que Tank Davis fez em suas lutas pay-per-view anteriores? 60.000, 70.000, 100.000, 150.000. (Tank) lutou em uma das maiores lutas do boxe contra um dos maiores nomes do boxe, Ryan Garcia, e coletivamente eles se saíram muito bem.”

Ao reconhecer que Davis é um grande lutador, Hearn acredita que há outros fatores a serem considerados ao determinar a cara do boxe. “O que importa são os dólares no banco”, afirma. “É quando você fala sobre a cara do boxe, é quando você fala sobre a maior estrela do boxe, e isso é Canelo Alvarez e outra vez.”

“Não há momento melhor do que este” – Canelo Alvarez, ao defender seus títulos contra John RyderLAPRESSE

Hearn também aponta que a consistência é a chave para ser a cara do boxe, afirmando: “Por favor, pare de falar sobre o novo isso ou o novo aquilo. Canelo tem feito isso de forma consistente. Ele está ganhando três ou quatro vezes mais do que qualquer um no pound-for -pound-for-pound, talvez com exceção de Anthony Joshua, que nem está na lista pound-for-pound no momento. Esse cara (Canelo) é a cara do boxe”.

Embora Hearn reconheça que é bom para o esporte ter novas estrelas surgindo no boxe, ele enfatiza a importância da consistência em seu destaque. “Todos esses caras que estão surgindo (como estrelas), como Tank, precisamos que continuem chegando”, diz ele.

Hearn acha que Canelo está em outro nível

“Acredite, eles são lutadores tremendos. Mas Canelo está em outro nível. Tank é uma grande estrela, mas o que esse cara (Canelo) tem feito consistentemente ao longo dos anos é incrível.”

Os comentários de Hearn vieram após a recente luta de Davis contra Mário Barrios, que o viu vencer por nocaute no décimo primeiro round. Embora a vitória de Davis tenha sido impressionante, Hearn deixa claro que a consistência e o sucesso a longo prazo são fundamentais quando se trata de ser a cara do boxe.