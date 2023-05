Boxe: Canelo Alvarez está em fim de carreira após luta contra Ryder segundo Oscar de la Hoya

Canelo Alvarez tinha tudo para fazer o photo finish contra John Ryder no México, porém, o nocaute técnico não estava nas cartas para ele e terminou como todas as suas outras lutas, com decisão dos juízes.

Oscar de la Hoya vai duro contra seu ex-promotor

Como de costume, o “Golden Boy” saiu para criticar o boxeador, e desta vez reclamou que o nativo de Jalisco não conseguiu terminar a façanha “O Gorila” após derrubá-lo.

Oscar de la Hoya conversou com o Fighthype sobre a luta do mês entre Canelo e Ryder

“Acho que foi insatisfatório considerando quem ele tinha pela frente e pior ainda quando o derrubou”, disse o presidente da Golden Boy Promotions.

“E, você sabe, quando você é um lutador e tem alguém ferido, você acaba com eles, isso é exatamente o que você deve fazer. E acho que é isso que as 50.000 pessoas que compareceram ao vivo em Guadalajara queriam ver”, De La Hoya desistiu.

Oscar de la Hoya acredita que carreira de Canelo está chegando ao fim

Embora depois de sua vitória sobre John Ryder, Canelo disse que ficará por aí por um tempo, seu ex-promotor acredita que ele já está no fim da carreira.

“Não é nenhum segredo que canelo está no fim da carreira. Se alguém me disser o contrário, acho que estou ficando cego”, disse Golden Boy.

o OEquipe Scar de la Hoya-Saul Alvarez foi muito proveitoso por um tempo, mas a amizade acabou em 2020 porque o lutador mexicano processou seu então promotor, bem como sua empresa Golden Boy Promotions e DAZN, seu parceiro de streaming.

Em seu processo, o Canelo argumentou uma alegada quebra de contrato, que causou uma perda de receitas no valor de 280 milhões de dólares como resultado de não lutar desde novembro de 2019.