Boxe: Canelo Alvarez não cumpre promessa de nocaute e vence John Ryder na decisão

Saulo “Canelo” Álvarez (59-2-2, 28 KO) derrotado John “O Gorila” Ryder (32-6-0, 18 KO) Sábado à noite no Akron Stadium por decisão unânime para permanecer o indiscutível super-campeão dos médios do mundo.

Alvarez, 32, lutou em casa em Guadalajara, no México, pela primeira vez em mais de uma década e não cumpriu a promessa de nocautear Ryder, de 34 anos.

“Não há momento melhor do que este” – Canelo Alvarez, ao defender seus títulos contra John RyderLAPRESSE

Canelo conseguiu um knockdown no quinto round e um segundo no oitavo frame, embora este último não tenha contado oficialmente porque foi bem na hora do gongo.

O lutador mexicano manteve o controle durante toda a luta, deixando Ryder com o nariz sangrando no início, o que não pareceu afetá-lo.

Ryder provou que tem o coração de um campeão ao se recusar a desistir, apesar de estar visivelmente ferido. Durante a entrevista pós-luta, Canelo elogiou o lutador do Reino Unido.

Canelo respeita Ryder e quer Bivol como próximo

“[Ryder] é um grande lutador, com muito coração e que tinha tudo para vencer”, disse Canelo. “Adorei dar um show para o povo porque eles merecem. Ryder veio para dar uma grande luta aos meus fãs em Guadalajara. Tive muito orgulho de ter minha avó aqui, que tem 94 anos.”

Canelo chegou a anunciar que quer uma revanche contra Dmitry Bivol em seguida e insistiu que fosse feito com 175 libras.

“Vamos fazer o nosso melhor”, disse Canelo. “Vamos tentar fazer a revanche com o Bivol, mas se não der certo, vamos buscar o melhor show possível.”

Canelo também agradeceu a seus fãs por lotarem o evento e depois desejou ao companheiro mexicano, Sérgio “Checo” Pérezboa sorte no Grande Prêmio de Miami 2023.