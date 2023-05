Boxe: Canelo Alvarez recebe o prestigioso Cinturão do Centenário do Presidente da Associação Mundial de Boxe

Mboxeador mexicano Saulo “Canelo” Álvarez foi presenteado com o WBA Cinturão do Centenário pelo Associação Mundial de Boxe (WBA) Presidente Gilberto Jesus Mendoza no domingo.

A cerimônia foi realizada em Guadalajara, no México, um dia depois Alvarez manteve seu indiscutível título de campeão dos supermédios com uma vitória sobre John Ryder.

No evento, o WBA líder e artista João Paulo Restrepo apresentou a Alvarez o cinturão especialmente projetado, feito à mão com couro e bronze para representar a glória histórica do boxe.

O lutador mexicano expressou sua gratidão pelo reconhecimento e dirigiu-se ao íntimo encontro de presentes com algumas palavras.

O Cinturão Centenário é o primeiro do gênero e representa 100 anos de história da organização de boxe mais antiga do mundo. O cinturão destina-se a homenagear boxeadores ativos e aposentados que fizeram contribuições significativas para o esporte do boxe. Conquistas da carreira de Alvarez e sua contribuição para o esporte fazem dele o destinatário perfeito deste prestigioso prêmio.

canelo é amplamente considerado um dos maiores boxeadores de sua geração. Ele ganhou campeonatos mundiais em quatro categorias de peso e enfrentou alguns dos maiores nomes do esporte, incluindo Floyd Mayweather Jr. e Gennady Golovkin. Além de seu sucesso no ringue, Álvarez também é conhecido por seus esforços filantrópicos e por ser um modelo para muitos.

A cerimônia foi uma justa homenagem à carreira de Alvarez, e é claro que sua legado será lembrado na história do boxe. O WBA Cinturão do Centenário é um símbolo do trabalho árduo, dedicação e excelência do mexicano no esporte, e é uma honra que ele realmente merece. Parabéns, Canela!