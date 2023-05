Boxe: Canelo Alvarez reconheceu a coragem de John Ryder: “Você é muito forte. Uma honra dividir o ringue com você”

Canelo Alvarez teve uma noite mágica no Akron Stadium, em Jalisco, o mexicano conseguiu defender os cinturões dos supermédios das quatro principais organizações do boxe (WBO, IBF, WBO e WBC) contra John Ryder, mas faltou a cereja do bolo: nocautear seu oponente.

O britânico mostrou muita força, embora tenha visitado a lona duas vezes, se levantou e se manteve na luta até o fim dos 12 rounds. Canelo reconheceu a bravura e a resistência de seu adversário, ao final o parabenizou e agradeceu por ter feito uma grande luta.

“Boa luta, bom soco” Ryder contou a Canelo sobre o soco com que o mexicano quebrou o nariz no segundo assalto.

“Sim, eu sei”, respondeu Canelo. “No segundo turno, no final do segundo turno, certo?”

“Sim, sim”, disse Ryder. “O último soco também, antes do sinal tocar.”

“Sim, senti”, respondeu Canelo. “Você é forte, você é muito forte. Muito feliz por ter compartilhado o anel com você.”

“Obrigado, é uma honra”, respondeu Ryder.

Canelo espera voltar em setembro

Após a vitória sobre John RyderCanelo Alvarez foi questionado sobre qual seria seu próximo passo, ao qual o mexicano disse que voltaria no mês de setembro e que buscará fechar a revanche contra Dmitry Bivol.

“Vamos buscar uma revanche com Búfalose não acontecer ou ele não quiser, veremos quem mais podemos enfrentar”, disse o mexicano na conferência final.

Dmitry Bivol derrotado canelo em maio de 2022 por decisão unânime. A luta foi em 175 libras, para a revanche o russo disse que poderia cair para 168, mas Alvarez prefere que a segunda disputa seja na mesma divisão onde sofreu a derrota.