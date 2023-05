Boxe: Canelo Alvarez vs John Ryder: Quanto os boxeadores ganharão com a luta?

Ta tão esperada luta entre Canelo Álvarez e John Ryder despertou o interesse de entusiastas do boxe em todo o mundo.

A luta está prevista para acontecer ainda este ano, e a bolsa já está gerando conversas.

Canelo Alvarez espera-se que ganhe impressionantes US$ 40 milhões, enquanto John RyderA bolsa estimada é de cerca de US $ 2,5 milhões, de acordo com o The Sun.

Esses números estão de acordo com o status de Canelo como um dos boxeadores de elite do esporte, com 56 vitórias, 1 derrota e 2 empates.

Por outro lado, Ryder possui um cartel de 29 vitórias, 5 derrotas e 0 empate.

Embora a diferença nas bolsas dos dois boxeadores seja significativa, vale a pena notar que isso não é incomum no boxe.

Canelo é o campeão indiscutível

Canelo Alvarez é considerado um dos melhores boxeadores de sua geração, com inúmeros títulos mundiais em várias categorias de peso.

Ele também foi classificado como o melhor boxeador peso por peso do mundo, e suas habilidades lhe renderam um grande número de fãs.

Em sua última luta, Canelo derrotou Billy Joe Saunders para adicionar o título dos super-médios da WBO à sua impressionante coleção de cinturões.

Seu histórico e reputação o tornam um oponente intimidador para qualquer boxeador, incluindo John Ryder.

As recentes vitórias de John Ryder

John Ryder também não é desleixado, com uma vitória recente contra Mike Guy em janeiro de 2021. Antes disso, ele deu Callum Smith uma luta dura em 2019, com muitos sentindo que ele deveria ter sido declarado o vencedor.

Embora o recorde de Ryder não seja tão impressionante quanto o de Canelo, ele é conhecido por sua resistência e capacidade de dar aos adversários uma corrida pelo dinheiro.

Com o cartel impressionante de Canelo e a fama de adversário duro de Ryder, a luta promete ser emocionante.

Embora se espere que Canelo ganhe significativamente mais do que Ryder, vale a pena notar que as bolsas no boxe geralmente são baseadas em uma variedade de fatores, incluindo o recorde de um lutador, popularidade e reputação geral.

A opinião de Hearn

“Na verdade, acho ótimo”, promotor Eddie Hearn disse na bolsa.

“Saul tem muito dinheiro, então isso é (um fator), mas ainda é bastante incomum.

“Eu realmente não vi muitos lutadores que levariam muito menos para fazer isso em casa.

“Na primeira rodada (de ofertas), já era muito mais (que Guadalajara).

“E então, quando voltamos e dissemos: ‘Não’, continuou subindo. E continuei voltando e, no final, (Alvarez) me disse para parar. ‘Pare. Cale a boca. Estamos fazendo isso. ‘”