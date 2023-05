Boxe: Canelo: As lutas, derrotas e campeonatos mais importantes do mexicano

Om dos maiores boxeadores da história do México é, sem dúvida, Saul ‘Canelo’ Álvarez. Desde o início de sua carreira profissional, ele demonstrou sua força e talento no ringue.

Embora tenha conquistado alguns detratores, a grande maioria dos que seguem o pugilismo concorda que canelo é, há alguns anos, o melhor lutador peso por peso do mundo.

É por isso que, poucos dias antes de seu retorno ao nosso país para a luta contra John Ryder no Akron Stadium em Zapopan, Jalisco, revisamos sua carreira até agora.

Recorde de vitórias e derrotas de Canelo

Até o momento, o Santos Saúl Álvarez Barragán acumula um total de 62 lutas em quase 18 anos de carreira, com 58 vitórias (39 nocautes), dois empates e duas derrotas.

Ele já foi campeão mundial oito vezes em cinco categorias diferentes no boxe internacional.

Qual foi a primeira luta de Canelo como profissional?

Canelo derrotou Abraham Gonzalez por nocaute técnico na Arena Chololo Larios em Tonalá, Jalisco.

Seu sucesso mais recente veio em 17 de setembro de 2022 contra Gennady Golovkin por decisão unânime na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada.

A primeira derrota de Canelo Alvarez

A primeira derrota de Canelo Alvarez ocorreu em 14 de setembro de 2013, quando ele sucumbiu a ninguém menos que o americano Floyd Mayweather Jr. no MGM Grand Arena em Las Vegas, Nevada.

Sua derrota mais recente foi em 7 de maio de 2022 contra o russo Dmitry Bivol, por decisão unânime na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada.

Cinturões conquistados por Saul ‘Canelo’ Alvarez

1. WBC Super Welterweight – Seu primeiro cinturão do Campeonato Mundial foi conquistado sobre Matthew Hatton em 2011, quando eles lutaram no WBC Super Welterweight.

2. WBA Super Welterweight – Contra Austin Trout conquistou o segundo cinturão como campeão Super Welterweight, mas na versão WBA, quando o enfrentou em 2013. Perdeu esse título para Floyd Mayweather Jr.

3. WBC Middleweight – Conquistou seu terceiro cinturão ao conquistar o WBC Middleweight ao derrotar Miguel Cotto e conquistou o campeonato vago em 2015.

4. WBO Super Welterweight – Quando ele enfrentou Liam Smith em 2016, ele conquistou seu quarto cinturão mundial e foi na versão Welterweight WBO.

5 e 6. WBA e WBC Middleweight – Ele recuperou o título que desocupou e unificou os títulos WBA, WBC, IBO e The Ring contra Gennady Golovkin após um empate na primeira luta em 2017 e depois na segunda luta entre eles.

7. WBA Super Middleweight – Derrotou Rocky Fielding em 2018 no Madison Square Garden para reter o cinturão dos super-médios da Associação Mundial de Boxe.

8. IBF Middleweight – Em 2019 enfrentou Daniel Jacobs para unificar os títulos WBA e WBC do mexicano, além do título da Federação Internacional de Boxe com a vitória do nativo de Juanacatlan.

9. Peso semi-completo WBO – Em 2019, Canelo subiu de peso ao mudar de divisão para enfrentar Sergey Kovalev e ganhar a versão da Organização Mundial de Boxe do título mundial dos meio-pesados.

10 e 11. WBC e WBA supermédios – Em 2020 enfrentou Callum Smith e com a vitória conquistou os cinturões dos supermédios da Associação Mundial de Boxe e do Conselho Mundial de Boxe.

12. WBO Super Middleweight – Em 2021 ele enfrentou Billy Joe Saunders para unificar seus títulos da Associação Mundial de Boxe, Conselho Mundial de Boxe e The Ring com o título da Organização Mundial de Boxe, que conquistou depois que seu oponente se aposentou no nono.

13. IBF Super Middleweight – Para unificar o título, ele teve que derrotar Caleb Plant, que detinha o título da Federação Internacional de Boxe, e o nocaute no 11º round em Las Vegas deu a Canelo seu capítulo na história.

Empates na carreira de Canelo Alvarez

A primeira aconteceu em 17 de junho de 2006 com Jorge Juarez, também mexicano, no Auditório Municipal de Tijuana, Baja California.

A segunda foi com Gennady Golovkin em 16 de setembro de 2017, na primeira das três lutas que fez contra o cazaque (duas vitórias e um empate).

Canelo e sua última luta no México

Em 26 de novembro de 2011 foi a última vez que o lutador de Guadalajara se apresentou em território mexicano como profissional. Naquela ocasião, ele derrotou o porto-riquenho Kermit Cintron por nocaute técnico para reter o título de campeão dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe.

Desde então, suas últimas 22 lutas foram nos Estados Unidos, com 19 vitórias, duas derrotas e um empate no país vizinho.

Neste sábado, 6 de maio, no Akron Stadium, Saul Alvarez lutará pela primeira vez no México desde 2011, enfrentando o britânico John Ryder, colocando em jogo seus títulos de campeão dos supermédios WBO, WBA, WBC e IBF.