Boxe: Canelo garante que retornará nocauteado Ryder à Inglaterra

Tluta do momento é a luta de Canelo Alvarez contra John Ryder no próximo sábado, 6 de junho, no Estádio Akron, em Guadalajara, naquela que será sua volta a solo mexicano. Poucos dias antes da luta, o nativo de Jalisco falou pela última vez à imprensa antes da luta contra o inglês, e disse que vai sair para nocautear o adversário.

“Foi complicado no começo (treino), faltou oxigênio nos primeiros dias, mas em uma semana me adaptei e com a vibração das pessoas me sinto feliz de estar aqui em casa”, disse o boxeador mexicano antes do lutar com John Ryder diante da mídia mexicana e de todo o mundo que já está no local da luta.

Canelo buscará o nocaute contra John Ryder

“Respeitoso abaixo do ringue, mas acreditem que acima é o que vou buscar (o nocaute)” contra o britânico John Ryder, disse Canelo à mídia reunida em Guadalajara três dias antes da luta de 6 de maio.

Canelo quer lutar no México novamente

“Temos que aproveitar esse momento, não sei, espero que não seja a última luta no México, mas posso dizer que temos que aproveitar esta noite porque vai ser muito especial”, disse Sal sobre a possibilidade de lutar novamente em sua terra natal.