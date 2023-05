Boxe: Canelo segue aberto sobre quem poderá enfrentar após vitória de Ryder: Bivol ou Benavidez

Saul ‘Canelo’ Álvarez não está focado em apenas um lutador quando se trata de quem ele pode enfrentar a seguir no ringue.

O mexicano acaba de vencer o boxeador britânico John Ryder em Guadalajara e defendeu seus quatro cinturões como campeão mundial dos supermédios.

Ao preencher a papelada com o Organização Mundial de Boxeque fez de Ryder uma luta obrigatória, Canelo Alvarez está indo para o seu negócio inacabado: Dmitry Bivol, mas ele tem mais do que apenas uma opção em mente.

“Vamos buscar o melhor que existe, as melhores lutas como sempre. Vamos tentar fazer a revanche com o Bivol e se não der vou tentar fazer outra boa luta”, disse disse ainda no ringue após sua 59ª vitória.

Dmitry Bivol derrotou Canelo em 2022 e deu a ele a segunda derrota na carreira e a primeira desde 2013, quando perdeu para Floyd Mayweather Jr..

Ele quer uma revanche com Búfalo com 175 libras, peso do russo, então não haverá pretexto para sua vitória.

“Se eu vencê-lo com 168, vou ganhar porque desço, se subir de peso não vão falar nada, por isso quero que seja com 175 libras”, explicou.

Benavidez é mais uma opção para Canelo

Questionado na ESPN sobre se a revanche contra o russo não acontece, David Benavidez e Jermall Charlo surgiram como opções.

“Vamos ver. A única coisa que temos em mente é fazer aquela revanche com o Bivol, mas se não, olhar para as outras lutas importantes que também estão por aí… se essa luta não acontecer, estou não fechou, obviamente tem Benavidez, Charlo”, disse o boxeador de Guadalajara.