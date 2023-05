Boxe: Canelo Vs Ryder: Quem são os lutadores que derrotaram Canelo?

Canelo Alvarez x John Ryder finalmente acontecerá neste sábado e tanto os fãs mexicanos quanto os britânicos mal podem esperar pelo início da luta. Canelo colocará seus títulos Super Middleweight em jogo, endossados ​​pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC), Organização Mundial de Boxe (WBO), Associação Mundial de Boxe (WBA) e Federação Internacional de Boxe (IBF).

O lutador inglês de 34 anos vem para a luta no Akron Stadium com um cartel de 37 lutas (32 vitórias com 18 nocautes e 5 derrotas).

Enquanto isso, Canelo já lutou 62 vezes como profissional, com um cartel de 58 vitórias (39 por nocaute e nocaute técnico), 2 empates e 2 derrotas por decisão.

Quem são os boxeadores que derrotaram Canelo?

Canelo experimentou a derrota pela primeira vez em 2013, quando tinha 23 anos, nas mãos do experiente Floyd Mayweather.

Canelo perdeu por decisão da maioria e teve que renunciar ao título super-médio do WBC.

Os anos se passaram e Alvarez Barragan se destacou no boxe, colhendo títulos e conseguindo se tornar o campeão indiscutível até 168 libras.

Em 2022 ele decidiu subir para 175 libras para enfrentar o russo Dmitry Bivol, que o derrotou por decisão unânime e manteve o título dos meio-pesados ​​​​da WBA.

Bivol conseguiu se impor e anular Canelo no ringue, deixando-o sem chances na luta. Canelo busca uma revanche antecipada contra o Bivol, o que pode acontecer já em 2023.

Ryder busca ser o terceiro a vencer Canelo

Na luta desta noite, “O Gorila” tentará vencer Canelo, e se conseguir, ficaria com os quatro títulos.

E caso Ryder seja derrotado por Alvarez, sua carreira profissional estaria em jogo, já que ele poderia se aposentar dos ringues.

“Sim (aposentar-se se perder para Canelo), potencialmente, embora tudo dependa de como ele perde. Se você for lá (México) e fizer uma luta acirrada, haverá grandes noites para você, mas para mim, é apenas sobre analisando de agora em diante. Vale a pena o seu tempo, vale o seu corpo e vale a pena todos os sacrifícios?”, Ryder disse ao The Mirror.