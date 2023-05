Boxe: Conor McGregor impressionado com polêmica cotovelada de KSI

YoutTuber KSI derrotado joe fournier no segundo round de sua luta no Misfits Boxing 7 em Londres em circunstâncias polêmicas, mas o lutador de MMA Conor McGregor ficou impressionado com os movimentos de KSI.

KSI, 29, apareceu para pisar no chão com um colega inglês Fournier, 40, com uma cotovelada no evento de sábado. O movimento ilegal pareceu passar despercebido pelos oficiais, mas não por muitos observadores.

McGregor fala sobre KSI

A polêmica vitória não passou Conor McGregor por qualquer um e o irlandês parecia não se incomodar com a jogada ilegal e, em vez disso, elogiou KSI.

“Eu vi, gostei. Ele está indo, jogo limpo, KSI”, twittou McGregor.

KSI lamenta forma de vitória

Enquanto isso, o próprio KSI parece lamentar como sua vitória aconteceu e divulgou uma declaração abordando o incidente em questão. Ele nega a responsabilidade, mas admite que mancha sua vitória.

“Eu trabalhei muito para esta luta e tive um camp intenso e cansativo. Não há sensação melhor do que estar naquele ringue e ter minha mão levantada na frente de meus leais e incríveis fãs que eu aprecio muito”, disse ele nas redes sociais. .

“Infelizmente, a vitória que era inevitável, não importa o que aconteça, está manchada e eu odeio isso. É péssimo! Depois de acertar meu overhand, ele estava praticamente de pé e eu tentei um gancho curto de direita quando Joe me agarrou e caiu em mim. Acertei aquele gancho e minha luva fez contato, mas parece ter sido seguido por um contato não intencional com meu antebraço.

“Estou arrasado por não ser uma vitória tão limpa quanto eu queria e parece que diminui meu trabalho duro com meus treinadores. De qualquer forma, espero que tenham gostado do show e apreciem o apoio. Desculpe a todos os fãs desapontados com isso. Ninguém é mais do que eu.”