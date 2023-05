Boxe: Conor McGregor sente que Canelo Alvarez está diminuindo, sente que boxeá-lo seria ‘Sem problemas’

Aapós as declarações da última quinta-feira feitas pelo promotor Eddie Hearn sobre promover a carreira de boxeador de Conor McGregor, acabou de surgir um vídeo do irlandês respondendo e desafiando Saul ‘Canelo’ Alvarez. O segundos fora O canal do Youtube postou um vídeo onde Hearn e Conor conversam no pub da lenda do UFC. Ele rapidamente falou sobre seu potencial retorno ao boxe e criticou Canelo Alvarez por ter diminuído recentemente. Na verdade, o Notório McGregor explicou como ser um canhoto pode definitivamente ajudá-lo depois de assistir às lutas de Canelo contra John Ryder ou Billie Joe Sounders. Conor também é canhoto como eles.

Na entrevista de alguns minutos, Conor também falou sobre seu iminente retorno ao UFC após o encerramento da nova temporada do ‘Ultimate Fighter’ na ESPN. Conor parece convencido de que vai passar pela USADA e voltar ao octógono. Aqui está o que Conor disse: “Eu sou um canhoto, Ryder era um canhoto, Billie Joe [Saunders] era um canhoto. Eu vi métodos, vi coisas que faria e sei que ele está diminuindo. Eu lutaria com o Canelo sem problemas. Sem problemas. Isso é feito. No final do ano, estou de volta àquela gaiola depois de competir. Estou me preparando agora, pronto para ir. A luta contra Michael Chandler será anunciada durante o The Ultimate Fighter. The Ultimate Fighter vai ao ar em alguns dias na ESPN, e quando o programa terminar, teremos uma data e ela será marcada para os fãs”.

Como seria uma luta Conor x Canelo?

Antes de ficarmos empolgados com essa possível luta, precisamos esclarecer que Canelo Alvarez ainda não pensa em se aposentar. Na verdade, Canelo Alvarez está se preparando para a segunda metade de sua carreira profissional. A seu ver, ele só lutaria com alguém como Conor depois que ele se aposentasse do circuito. Ser desrespeitado por Conor McGregor ao dizer que ele está diminuindo é uma piada que Canelo provavelmente não responderá. No entanto, entrar em uma discussão pública com o irlandês certamente poderia deixar todo mundo animado com uma possível briga entre os dois. Se estamos falando apenas de boxe, essa luta aconteceria de maneira semelhante à luta de Conor contra Floyd Mayweather. Canelo provavelmente iria brincar um pouco com ele e depois causar uma paralisação após a sexta rodada. Como você acha que essa luta iria se desenrolar?