Boxe: Deontay Wilder preso sob acusação de arma antes da luta antecipada contra Anthony Joshua

Deontay Wilderuma das maiores estrelas do boxe, se viu em apuros depois de ser preso manhã de terça-feira em um carga de arma.

O Departamento de Polícia de Los Angeles supostamente descoberto um esconderijo arma de fogo 9mm em seu veículo durante uma parada de trânsito de rotina.

TMZ informou que também foi encontrada maconha durante a abordagem. Apesar das circunstâncias, Wilder teria sido cooperativo e legal durante sua prisão, e foi capaz de Pós fiança apenas algumas horas depois.

A prisão de Deontay Wilder por porte de arma gerou dúvidas sobre a luta de Anthony Joshua

A notícia chega quando Wilder estava se preparando para uma luta altamente antecipada contra outro astro do boxe, Antonio Josué. Com um recorde profissional de 42-2-1, Wilder é amplamente considerado um dos melhores boxeadores do mundo.

No entanto, tanto suas derrotas quanto seu único empate foram contra Tyson Fury, em uma trilogia de lutas que cativaram o público em todo o mundo. A última luta de Wilder foi uma vitória dominante sobre Roberto Heleniuso que apenas aumentou a expectativa em torno de uma luta em potencial contra Joshua.

Apesar de seu histórico impressionante e talento inegável, Wilder agora enfrenta uma situação jurídica grave. Resta saber quando ele comparecerá ao tribunal e qual será o desfecho do caso.

Por enquanto, os fãs de boxe se perguntam o que isso significa para o futuro de Wilder no ringue, e se a tão esperada luta contra Joshua ainda acontecerá.