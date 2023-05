Boxe: Eddie Hearn configura um acidente de trem: Gennady Golovkin vs John Ryder

TO britânico John Ryder enfrentou Canelo Alvarez no dia 6 de maio no Akron Stadium, enquanto o britânico claramente perdeu, conquistou o respeito do mundo do boxe e agora grandes oportunidades podem estar chegando para ele.

Eddie Hearn sabe que agora tem um diamante bruto em Rydero promotor não vai perder tempo e vai arrumar uma boa luta para ele, possivelmente contra Gennady Golovkin pelo título mundial dos médios.

“Acho que Golovkin estará procurando por lutas,” Hearn comentou à iFL TV. “Ele é apenas um nome no topo da lista.”

Quem é John Ryder?

John Ryder nasceu em Islington, Londres e possui um cartel de 38 lutas (32 vitórias com 18 nocautes e 6 derrotas).

O britânico começou sua carreira no nível amador em competições locais em sua cidade natal, e com o apoio do Angel Amateur Boxing Club.

Em 10 de setembro de 2010 fez sua estreia profissional em uma luta contra Ben Dehghani, adversário que derrotou por nocaute técnico (TKO) no primeiro round.

Por outro lado, é importante destacar que ele possui vários títulos, como WBO e WBA Intercontinental Bantamweight, IBF Super Middleweight e WBA Interim Super Middleweight.

Entre os adversários mais renomados em seu cartel estão Rocky Fielding, Callum Smith, Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders e Canelo Alvarez. Em sua carreira amadora teve 30 vitórias em 35 lutas.