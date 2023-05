Boxe: Eddy Reynoso sobre Ryan Garcia: É difícil trabalhar com ele, não tem foco

Canelo Alvarez conseguiu se firmar como o maior representante do boxe mexicano nos últimos anos e em grande parte graças a Eddy Reynososeu treinador.

Reynoso apareceu recentemente no canal do YouTube de Marco Antonio Barrera e fez algumas declarações interessantes.

Ryan Garcia é um cara difícil de treinar

Além de trabalhar com caneloReynoso já trabalhou com outros lutadores como oscar valdez e ele também passou algum tempo com Ryan Garcia.

Sobre sua experiência com KingRy, reynoso destacou que é um pouco difícil trabalhar com ele, e que ele não tem foco.

“Um dos mais difíceis (de treinar) é o Ryan. Ele é um cara muito bom, mas como é um cara da grande mídia, gosta muito de câmeras e outras coisas, não tem foco no boxe”, explicou Reynoso.

“Esse cara não. Agora estou em Los Angeles, agora vou filmar aqui, agora estou indo para Las Vegas, agora estou indo para outro lugar’, então ele está perdendo o foco em boxe.

“Vi que ele aprendeu algumas coisas, mas é um pouco difícil trabalhar com ele”, acrescentou Reynoso.

AS lembra que, no início de 2022, Ryan Garcia deixou o Canelo Team após cinco anos quando o lutador saiu com o treinador Joe Goosen.

Em 24 de abril, KingRy sofreu sua primeira derrota após perder para Gervonta Davis na sétima rodada por nocaute.