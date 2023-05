Boxe: Enquanto Usyk zomba, Tyson Fury aparentemente está negociando para lutar contra Demsey McKean

Fnossos dias atrás, Tyson Fury decidiu fazer upload de um vídeo onde ele pergunta Oleksandr Usyk para concordar com os termos iniciais para uma luta neste verão. O boxeador ucraniano simplesmente respondeu com um meme chamando-o de ‘Greedy Belly’. Isso vem como uma resposta aos constantes comentários desrespeitosos de Tyson Fury contra Usyk e suas demandas de dinheiro. Em meio a essas respostas, a equipe de Fury liderada por Frank Warren decidiu começar a procurar um possível rival antes do mês de agosto. Fury precisa manter seu título dos pesos pesados ​​ativo com um novo candidato. O homem que atualmente está tentando fazer isso acontecer é o australiano Demsey McKean.

Tyson Fury vai lutar contra Usyk?

Nenhum acordo para lutar contra McKean foi alcançado, há apenas o relato de que as negociações estão em andamento. O empresário do boxe, Angelo Di Carlo, falou ao The Sun sobre as negociações em andamento, mas não confirmou nada. Fury visitou a Austrália para apoiar o amigo e sparring Joseph Parker, que está lutando contra Faiga Opel em Melbourne. Em diferentes entrevistas, Tyson afirmou repetidamente que queria lutar por baixo e pode realizar seu desejo em breve. Se a luta contra Usyk não acontecer, o promotor Frank Warren já está fazendo jogadas que farão de Tyson Fury seu próximo adversário.

Di Carlo falou com o The Sun para revelar essas negociações para Fury possivelmente lutar contra McKean no próximo verão, o que levaria uma luta potencial contra Usyk até dezembro. Supondo que Fury lute contra McKean e ele vença, é claro. McKean está atualmente lutando sob a bandeira de Eddie Hearn, o que torna as negociações ainda mais fáceis para ambas as partes. Mas no final das contas, todos sabemos que Fury Vs Usyk é a luta que todos queremos ver. Assim que soubermos mais sobre o possível próximo rival de Tyson Fury, informaremos com certeza. Mas, por enquanto, tudo o que temos são possibilidades e nada certo.