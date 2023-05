Boxe: Hacker expõe o uso de drogas e encontros com prostitutas de Andy Ruiz em sua própria conta no Twitter

Tele fato que Andy Ruiz Jr. adora festas não é segredo, ele admitiu logo após perder o cinturão dos pesos pesados ​​contra Anthony Joshua. Em vários programas de televisão, o ex-campeão prometeu voltar a um estilo de vida saudável enquanto se prepara para sua próxima luta. Embora conseguir algo reservado definitivamente fique mais complicado depois que um hacker expôs seu suposto estilo de vida luxuoso em um tweet recém-excluído. No vídeo, Ruiz aparece carregando várias sacolas de maconha, recebendo uma injeção intravenosa e não se importando com nada no mundo. Vamos deixar claro que provavelmente a maioria das celebridades leva esse tipo de estilo de vida, mas a maioria delas não é pega como andy acabei de fazer. Isso nos leva a pensar que pode haver alguém próximo a Ruiz que acredita que ele pode estar jogando sua carreira no lixo.

Hacker expõe o uso de drogas e encontros com prostitutas de Andy Ruiz em sua própria conta no Twitter

O tweet é realmente vários vídeos e imagens que descrevem Andy Ruiz e suas atividades. Mas também registra as seguintes acusações contra ele, que vieram na forma de uma suposta confissão. Ele supostamente escreveu: “Eu queria compartilhar com vocês como é minha vida atrás do acampamento! Adoro beber codeína e fumar maconha o dia todo. Também adoro comprar prostitutas. Depois disso, vou a reuniões para limpar meu sangue para fazer com certeza sairei limpo quando VADA vier para meus campos de treinamento.” Um tweet que foi excluído instantaneamente, mas permaneceu lá por tempo suficiente para se espalhar como um incêndio.

O que Andy Ruiz disse sobre esse tweet infame?

Não demorou muito para Andy Ruiz responder através de suas histórias no Instagram, onde ele expõe a situação. Segundo seu relato, Ruiz já sabe quem é essa pessoa que o hackeou. Embora ele nunca tenha negado essas afirmações, ele agradeceu a todos os fãs por apoiá-lo neste momento. Além disso, ele mencionou que esse hacker é uma mulher com quem ele era casado, mas utilizou termos misóginos para se referir a ela. Ele afirma que esta mulher está tentando destruir sua carreira, mas, novamente, ele não nega as alegações. Mas, considerando a gravidade dessas acusações, não há dúvida de que uma investigação adequada deve ocorrer para ver se Andy Ruiz tem essas práticas ou não.