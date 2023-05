Boxe: Haney empurra Lomachenko durante a pesagem antes da luta indiscutível dos pesos leves de sábado

vocêO indiscutível campeão dos leves Devin Haney perdeu a calma e empurrou Vasiliy Lomachenko durante a pesagem em Las Vegas antes da partida de 12 rounds de sábado no MGM Grand Garden Arena.

Durante um confronto feroz, Haney deu um forte empurrão no silencioso Lomachenko que o viu cair nos braços de sua comitiva ucraniana.

Quando questionado sobre o motivo do surto repentino, Haney culpou “as emoções que se instalaram agora que finalmente chegou a hora”.

Haney não gostou de ter sido preterido por Lomachenko em 2019, quando o ucraniano era visto por muitos como o melhor boxeador peso por peso da época.

Haney, que é da área da baía de São Francisco e mora em Las Vegas, tem 29-0 com 15 nocautes. Ele detém todos os quatro cinturões do campeonato, tendo se tornado campeão do WBC em outubro de 2019, depois que Lomachenko teve seu título removido.

Haney, 24, tornou-se o campeão indiscutível depois de vencer na decisão unânime unilateral sobre George Kambosos Jr. em junho de 2022 em Melbourne. Os dois lutaram na Austrália naquele mês de outubro, e o resultado foi basicamente o mesmo.

A ironia é que Lomachenko poderia ter lutado contra Kambosos, e seu empresário, Egis Klimas, queria muito que ele aceitasse essa luta. Mas Lomachenko havia conquistado duas medalhas de ouro olímpicas no boxe pela Ucrânia e não queria ficar de braços cruzados enquanto seu país era atacado pela Rússia.

Lomachenko disse a Klimas: “Não vou. Não é o que estou pensando agora. Não consigo pensar na minha carreira. Não consigo pensar no boxe. Tudo o que posso ver agora é que nosso país está sendo bombardeado. Pessoas estão sendo mortos. Todo mundo neste país precisa de mim aqui.”

Lomachenko, 35, é um ex-campeão de três divisões e tem um recorde de 17-2 com 11 KOs nesta luta.