Boxe: Holly Sonders revela que sua liga esportiva já filmou os primeiros episódios com vídeo quente

CTodos estavam ansiosos para saber como Holly Sunders’ novo Liga Desportiva Exposta está fazendo ou se já começou a produzir conteúdo ou não. O noivo de Oscar de la Hoya tem uma visão em que ela está usando alguns dos modelos mais importantes do Instagram e do Onlyfans para fazer parte de sua liga esportiva. Ela tem feito todo tipo de trabalho promocional para chamar o máximo de atenção possível. Holly não contou publicamente a ninguém sobre a produção, mas comentou sobre um vídeo enviado recentemente, no qual oferece uma atualização. Segundo Sonders, a Exposed Sportz League já filmou os primeiros episódios da primeira temporada na última quinta-feira.

Holly Sonders no Twitter: O Commish na carneTwitter

Holly Sonders e outro vídeo fumegante

Sonders fez essa revelação abaixo de uma de suas últimas postagens promocionais, onde ela aparece com pouca ou nenhuma roupa. Esta nova liga esportiva será totalmente financiada pela Golden Boy Promotions, e visa se tornar uma das maiores geradoras de dinheiro da empresa. Se você associar o nome de De la Hoya a uma marca importante como Onlyfans, basicamente terá um dia de pagamento garantido. Abaixo do vídeo de Holly Sonders, ela postou um comentário onde oferece a atualização mais recente da Exposed Sportz League. Ela respondeu a um fã que falou sobre as reuniões de negócios: “Filmamos os primeiros episódios completos da minha nova liga esportiva ontem. OMG.”

Não foram divulgados nomes sobre este projeto, tudo o que sabemos da própria Holly é que pelo menos 10 dos Instagram e Onlyfans mais populares modelos farão parte desta liga. Assim que soubermos quem são, podem ter certeza de que avisaremos a todos. Sonders pediu a seus fãs para marcar todos os modelos que gostariam de ver como parte da liga, as respostas foram variadas. Muitos querem que Paige Spiranac, a influenciadora do golfe, faça parte desta liga. As pessoas colocaram o nome de Paulina Gretzky, Maddie Moore, Bri Stern, Claudia Fijal e muitas outras. Quem seria o melhor para esta nova liga esportiva?