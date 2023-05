Boxe: Jake Paul e Nate Diaz concordam em passar por teste de drogas antes da luta

Jake Paul e Nate Diaz são esperados para passar por testes de drogas VADA antes da próxima luta entre os dois homens neste verão.

Os dois homens se acusaram repetidamente de usar substâncias dopantes no passado. No entanto, é preciso notar que nem Paulo nem diaz já retornaram resultados positivos de drogas no passado.

De acordo com o Mirror Fighting, os dois homens concordaram em ser testados aleatoriamente pela Voluntary Anti-Doping Agency antes da luta em agosto.

A última vez Paulo passou por testes de drogas foi antes de sua luta contra Tommy Fury em fevereiro. Quanto a diazo lutador do UFC passou por verificações aleatórias da USADA nos últimos sete anos.

“12 voltas”, diaz escreveu na última sexta-feira, pedindo que sua luta fosse de 12 rounds em vez de oito rounds. “Ur [sic] em esteróides, então vamos colocar essa merda para trabalhar.”

Paulo lembrou diaz que ele quase foi forçado a perder sua atração principal de 2019 no Madison Square Garden com jorge masvidal devido a um teste de drogas falhou.

“Você falando comigo Nathan?” Paulo disse.

“Nós não esquecemos que você testou positivo para esteróides. Você e seu namorado Connor [ Conor McGregor] são cabeças de suco.

“Vamos fazer 15 rodadas e ver como esses pulmões corroídos por maconha são bons. VADA virá a Stockton para dar um tapa em você.”

No entanto, a USADA autorizou diaznome de uma violação antidoping.

“Nunca pensei que Nate iria trapacear”, disse presidente do UFC Dana White disse na época.

“E nunca duvidei por um segundo que essa luta não iria acontecer. A equipe fez um ótimo trabalho analisando isso e vejo vocês em Nova York [on Nov. 2].”