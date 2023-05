Boxe: Jake Paul mira em Floyd Mayweather por causa de seu recorde

Jake Paul decidiu dar uma passada em Floyd Mayweather em comentários que provavelmente terão sérias repercussões.

Vários comentários e ações de celebridades no Grande Prêmio de Miami no domingo estão nas manchetes e Paul não é diferente, com o YouTuber que virou boxeador decidindo que Mayweather precisa ser discutido.

A raiva de Jake Paul com Floyd Mayweather

Paul falou com a Sky Sports F1 antes de sua luta com o ex-jogador UFC estrela Nate Diaz. Sua raiva parecia provir de grandes lutadores que não lutavam o suficiente contra outras estrelas, mostrando uma relutância em colocar seus recordes e cinturões em jogo. ele culpa Mayweather aposentando-se com um recorde de 50-0 para esta tendência.

“É chato, cara. No boxe, os lutadores não estão dispostos a arriscar sua invencibilidade e colocar tudo em risco. O legado de ser ‘invicto’ é mais importante para eles”, disse Paul.

“Floyd Mayweather dê o exemplo para o esporte, então, se você perder, será varrido para debaixo do tapete no boxe. Mas mais campeões deveriam ir e lutar contra outros grandes nomes e é por isso que eu respeito Ryan Garcia mesmo por tirar o Tanque [Gervonta Davis] lutar.

“Mesmo que ele tenha perdido, não importa, ele fez o que muitos outros lutadores de boxe não estão fazendo, que é fazer grandes lutas acontecerem. E isso é ótimo para o esporte.” Paul recentemente foi derrotado por Tommy Fury e perdeu seu próprio recorde.

Falando sobre uma potencial revanche com Fury, Paul disse: “Vai acontecer, vai acontecer com certeza”, ele prometeu.

“Acho que foi uma grande luta, foi divertida e foi a maior compra de pay per view dos últimos dois anos, então acho que temos que voltar atrás. Tommy está no chão e estou animado com isso.